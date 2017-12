Un tranquillo pomeriggio da passare insieme si è trasformato in tragedia nelle scorse ore per una coppia di Ghilarza, in provincia di Oristano. Un uomo che stava facendo manovra con la sua auto in retromarcia davanti all'abitazione di famiglia ha investito involontariamente la moglie non accorgendosi che la donna era dietro alla vettura. Immediatamente soccorsa dal coniuge e poi da un equipaggio del 118, la signora è stata rianimata più volte sul posto e poi trasportata d'urgenza all'ospedale di Nuoro dove però è morta poco dopo. La vittima, la 70enne Filomena Pes, non è sopravvissuta alle gravi lesioni riportate nell'impatto.

Sulla dinamica dei fatti indagano ora i carabinieri della Compagnia di Ghilarza ma al momento non c'è certezza su quanto avvenuto precisamente. L’uomo, un ex geometra 72enne, sicuramente stava uscendo da casa con l'auto quando ha urtato la moglie investendola e la donna è certamente finita pesantemente a terra rimanendo priva di conoscenza ma non si esclude che possa essere caduta prima dell'impatto. Secondo le prime notizie, infatti, pare che le condizioni di salute della settantenne non fossero buone. Non è chiaro dunque se la donna sia stata urtata dall'auto, se si sia sentita male o se si sia spaventata perdendo l'equilibrio. È certo comunque che è caduta e ha battuto la testa e che è stata investita dall'auto guidata dal marito. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Oristano che ha aperto un fascicolo di inchiesta.