Tragedia ad Oristano, in Sardegna, dove un uomo sui 50 anni, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è morto annegato in mare dopo essere caduto dalla sua bici. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un pescatore dilettante di origine straniera ma sono in corso tutti gli accertamenti del caso per confermarne l'identità. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di domenica 22 aprile: la vittima è finita nelle acque del del porticciolo turistico di Torregrande intorno all 16 mentre stava percorrendo la zona in sella alla sua bicicletta per recarsi a pescare. Per cause ancora in via di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto sugli scogli.

Forse ha perso conoscenza dopo aver battuto la testa, ma è comunque morto nel giro di pochi minuti per annegamento, per questo, quando sono arrivati i soccorsi poco dopo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti il personale medico del 118, la Polizia e i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo in mare.