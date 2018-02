Mondelez International – colosso alimentare che produce i biscotti Oreo e gli snack Cadbury – ha da pochi giorni aperto a posizioni lavorative in azienda: in particolare vengono ricercati "degustatori di cioccolato e cacao" e "degustatori di cioccolato". L'annuncio di ricerca del personale strizza l'occhio evidentemente ai più golosi, e a quanto pare i requisiti richiesti affinché si venga selezionati per un colloquio non sono molto specifici: "Una grande passione per i dolci e papille degustative perfettamente funzionanti; capacità di espimere un'opinione onesta; desiderio di testare prodotti originali; buoni doti comunicative e ottima conoscenza della lingua inglese".

Chi verrà selezionato dovrà lavorare non più di otto ore alla settimana: naturalmente la retribuzione sarà proporzionata e non altissima, ma sufficiente per arrotondare se si è lavoratori part-time oppure studenti alla ricerca di una piccola fonte di guadagno. Si lavorerà dal martedì al giovedì dalle 9 e 30 alle 12 oppure dal lunedì al giovedì dalle 15 alle 17. La sede di lavoro è il campus di Whiteknights presso l'Università di Reading. I degustatori che verranno selezionati saranno affiancati da un team di esperti che raccoglierà le loro opinioni dopo averli sottoposti a un periodo di formazione. L'obiettivo della società è quello di realizzare prodotti sempre migliori e più gradevoli ai consumatori. Niente di meglio, quindi, di assumere degustatori professionisti.