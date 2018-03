Una storia d’amore finita male, il dolore insopportabile e poi la decisione di farla finita in malo modo. Un 17enne della provincia di Pordenone ha tentato di darsi fuoco, dopo essersi cosparso i vestiti di liquido infiammabile. Come si legge sul Gazzettino, il giovane aveva da poco chiuso una relazione e non riusciva a darsi pace. Il suo sconforto si è trasformato in depressione e, dopo aver mandato dei messaggi pieni di rabbia e disperazione proprio alla ex, l'adolescente è uscito di casa con l'intento di uccidersi. Per fortuna, la ragazza ha ritenuto quei messaggi davvero preoccupanti e così ha contattato immediatamente la madre dell’ex fidanzata, che è uscita per cercarlo. Appena in tempo: i vestiti erano già avvolti dalle fiamme. La donna è così riuscita a salvare il figlio che ha riportato leggere ustioni al collo e al torace.

Sul posto, attorno alle 23, è poi arrivata un’ambulanza del 118 inviata dalla centrale Sores di Palmanova: il personale infermieristico, dopo aver prestato le prime cure al 17enne, lo ha trasportato all’ospedale di Pordenone. Il ragazzo se l’è cavata con qualche ustione di lieve entità a collo e torace. Dopo essere stato trattenuto in osservazione, il è stato dimesso. La prognosi è di quindici giorni. Le indagini sono dei carabinieri di Fontanafredda, guidati dal luogotenente Gaetano Romano, che giovedì sera erano intervenuti con il supporto dei colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sacile. Dell’episodio è stata informata la Procura.

Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.768