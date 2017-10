Sugli autobus spuntano anche i funghi. Complice la stagione autunnale e, sicuramente, una manutenzione e pulizia dei mezzi non proprio irreprensibile, tra le fessure della carrozzeria dei mezzi di Busitalia nel Padovano sono cresciuti dei funghi tipo geloni. “È l’ennesima conferma di quello che diciamo da mesi sulle mancate manutenzioni. E dopo l’incontro con la giunta nulla è cambiato”, denuncia Stefano Pieretti, di Adl Cobas, sindacato del trasporto pubblico urbano. “La segnalazione è stata fatta da un utente di un bus extraurbano, esattamente della linea che va a Borgoricco, in prossimità degli scalini della porta d'accesso, era possibile ammirare una famiglia di funghetti” spiega Pieretti. “Purtroppo, lo stato d'incuria in cui sono lasciati i mezzi di Busitalia diventa di giorno in giorno sempre più preoccupante continua se, infatti, i funghi possono anche strappare un sorriso, non fa per nulla ridere la mancata manutenzione che, molto spesso è causa di incidenti più o meno gravi” continua il sindacalista.

Si legge intanto su Padovaoggi: “E’ stato fissato un vertice a Palazzo Moroni, il prossimo 10 ottobre, tra il sindaco Sergio Giordani, BusItalia e i sindacati per verificare la situazione. Tavolo di trattativa che vedrà presenti solo Cigl, Cisl e Uil per questo Adl Cobas si annuncia pronto a manifestar, lo stesso giorno, davanti al comune.” E Pieretti afferma: “Giordani si era impegnato ad aprire un tavolo di confronto. Invece l’azienda fa quello che vuole. Per questo noi il 10 ottobre saremo fuori a protestare