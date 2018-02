Era stata operata al seno e poi ha dovuto affrontare anche la radioterapia a causa di un cancro della mammella molto aggressivo per colpa del quale però ha perso gran parte della parete toracica che ha comportato addirittura l'esposizione delle costole. Per questo una paziente dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese è stata sottoposta a un particolare e delicato intervento di chirurgia ricostruttiva durante il quale i medici della Uoc di chirurgia plastica, diretta dal professor Carlo D'Aniello, le hanno sostituito tutti i tessuti compromessi con muscoli e pelle prelevati dal suo dorso.

"La paziente presentava un'ampia perdita di sostanza dell'emitorace sinistro di 10 centimetri per 12, e questa lesione determinava l'esposizione delle costole, imponendo una riparazione immediata per evitare gravi complicanze", ha spiegato, in una nota, il professor Luca Grimaldi, responsabile del percorso di chirurgia plastica ricostruttiva post-mastectomia. Per questo la donna è stata sottoposta ad un "intervento di asportazione chirurgica di tutti i tessuti compromessi, cui ha fatto seguito la ricostruzione della parete toracica con muscoli e pelle trasferiti dal dorso della paziente". L'operazione, guidata dallo stesso professor Grimaldi è durata circa due ore e mezza ed è riuscita perfettamente. La paziente, che arrivava da fuori Toscana, dopo un periodo di degenza è stata dimessa e la sua qualità della vita è notevolmente migliorata.