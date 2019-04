È polemica a Genova tra amministrazione comunale e sindacati dei lavoratori metalmeccanici dopo una singolare richiesta da parte del comune per i dipendenti Fincantieri: l'alcoltest dopo la pausa pranzo. La trovata è dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Genova, Stefano Garassino, per rispondere alle proteste di alcuni abitanti del capoluogo ligure che lamentano la continua presenza di operai molesti in strada durante le ore della giornata di solito dedicate al pranzo. L'annuncio è arrivato durante una seduta del consiglio comunale mentre si discuteva appunto delle lamentele per ubriachezza molesta di alcuni residenti nelle vicinanze dello stabilimento che avevano denunciato la presenza di operai alticci.

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle aveva presentato una interrogazione alla Giunta chiedendo perché l'ordinanza anti alcol attivata in altre zone della città non era stata estesa anche nel quartiere di Sestri Ponente, dove si trovano i cantieri navali. "Gruppi di persone in pausa pranzo, soprattutto in zona Fincantieri, consumano alcolici per strada, diventando poi molesti" aveva spiegato il consigliere Fabio Ceraudo. Rispondendo in aula, l'assessore Stefano Garassino della Lega prima ha precisato che non ci sono uomini e mezzi per poter far rispettare un simile divieto in una zona così estesa della città ma poi è andato oltre proponendo lʼalcol test sugli operai.

"Per fare tali ordinanze bisogna avere la certezza di avere il personale di polizia necessario per verificare la sua applicazione, piuttosto è mia intenzione andare a chiedere alla dirigenza di Fincantieri di fare l'alcol test ai lavoratori che rientrano dalla pausa pranzo. È anche una questione di sicurezza" ha spiegato Garassino. Una trovata che non è piaciuta affatto alla Fiom che parla di "Proposta indegna". "La provocazione dell'assessore Garassino è inaccettabile, forse l'alcol test lo dovrebbero fare certi politici e l'assessore per primo" ha replicato Bruno Manganaro, segretario Fiom Cgil di Genova. "I controlli sui dipendenti sono già previsti dalla normativa in casi particolari, da parte dell'azienda e di concerto con l'Asl, ma devono seguire regole, procedure e rispettare i diritti dei lavoratori, non essere messi in atto con le brutte maniere. La proposta di Garassino è una cosa indegna, un insulto a operai che svolgono un lavoro molto pesante, infine non si capisce che danno possano creare alla città, costruiscono le navi più belle del mondo, semmai sono una ricchezza per la città" ha concluso il rappresentante sindacale