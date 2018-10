Una bambina di cinque anni è stata trascinata e uccisa dal mare mentre stava facendo una passeggiata in spiaggia insieme alla sua mamma e alla sorellina. Arriva dall’Inghilterra la tragica storia della piccola Rose, morta a soli cinque anni lo scorso aprile. È stata la sua mamma, la trentaduenne di Salisbury Sofia Carter, ad aver raccontato la tragedia vissuta dalla sua famiglia ora che un’inchiesta ha stabilito che si è trattata di una drammatica fatalità. La piccola Rose camminava a pochi metri dal bagnasciuga a Durdle Door, nel Dorset, quando improvvisamente si è alzata un’onda anomala di due metri e mezzo che l’ha strappata dal fianco della madre e l’ha trascinata in acqua per dieci metri. La tragedia si è consumata davanti alla madre impotente: “Ho potuto vederla solo per un secondo, poi se n’è andata”, ha rivelato Sofia spiegando che in quei drammatici momenti la figlia maggiore era di fronte a lei e Rose era circa tre metri dietro. La donna approfittava spesso dei momenti in cui il marito era a lavoro per portare le sue bambine in quel posto bellissimo.

Il drammatico racconto della mamma di Rose – “Mi sono voltata appena in tempo per vedere l’onda enorme passarle sopra la testa”, ha detto la donna descrivendo il momento in cui ha visto il mare inghiottire sua figlia. Anche lei è stata scaraventata a terra dalla forza dell’onda ma è riuscita a rialzarsi e salvarsi. In quel momento sulla battigia, un po’ più distanti, si trovavano anche la zia Charlie e una giovane ex triatleta, Lucy Seviour, che quando ha capito quello che stava accadendo si è gettata in mare tentando un disperato salvataggio. Ma purtroppo neppure lei ha potuto far nulla per salvare la bimba. La ragazza è rimasta anche ferita a una costola a causa della potenza dell’onda anomala. Sul posto è poi giunta una motovedetta dei soccorsi, che ha recuperato il corpicino di Rose e l’ha portata subito in ospedale, dove però i medici non hanno potuto far nulla per salvarla. La bimba è morta annegata.