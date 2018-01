Dramma lunedì al The San Luis Resort di Galveston, in Texas. Secondo la polizia, una donna ha ucciso il marito e i due figlioletti prima di spararsi e togliersi la vita. La polizia di Galveston ha detto di aver ricevuto una telefonata alle 4:30 del mattino da qualcuno che aveva detto di aver sentito diversi colpi di pistola arrivare dall'ottavo piano del lussuoso resort. Gli agenti che sono entrati nella stanza hanno trovato un uomo, il 39enne Mauricio Canas, e un bambino di 5 anni morti. Un altro bambino di 10 anni e la presunta omicida, la 37enne Flor De Maria Pineda Canas, sono stati trovati dalla polizia gravemente feriti e, portati in ospedale, sono entrambi morti poco dopo. Sia i bambini che l’uomo erano distesi sul letto e presentavano ferite di arma da fuoco. La donna invece è stata trovata sul pavimento.

L'uomo e i bambini uccisi mentre dormivano – La polizia ha fatto sapere che la famiglia, che viveva a Baytown, era arrivata nel resort domenica e aveva fatto il check-in intorno alle 19. Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe stata appunto la donna a compiere il massacro poco dopo l'arrivo in hotel. Una pistola è stata trovata accanto al suo corpo. Secondo gli investigatori i figli e il marito della 37enne potrebbero essere stati uccisi mentre dormivano. Sulla scena non ci sono segni di colluttazione. “I nostri pensieri sono per le vittime e i loro familiari in questo difficile momento. Siamo ancora raccogliendo informazioni su quanto accaduto, tuttavia sembra si sia trattato di un omicidio-suicidio avvenuto nella stanza”, la dichiarazione della società proprietaria del resort in Texas. Ancora ignoto il movente della strage.