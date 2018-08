Tragedia familiare a Camogli, nell'area metropolitana di Genova, dove un uomo di 77 anni ha prima ucciso la moglie a colpi di pistola e poi si è suicidato. Prima di compiere il gesto estremo, secondo le prime informazioni disponibili, ha avvisato del suo piano il figlio, Roberto, che ha dato l'allarme. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 27 agosto, in via Rosselli dove la coppia viveva: Stefano Martini, ex commerciante molto noto nel settore ittico ed ex assessore comunale, ha sparato a Rosmary Schiaffino, 70, con una calibro 38, prima di togliersi la vita. Quando le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo della sparatoria, l'anziano era già in fin di vita ed è deceduto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, Michele Stagno, impegnati a ricostruire la dinamica e i motivi alla base di quanto accaduto.

Il fatto ha lasciato sotto choc la comunità del piccolo comune della riviera ligure di levante. I coniugi Martini erano molto stimati dai concittadini, che li definiscono come una coppia apparentemente tranquilla. Negli ultimi giorni erano stati spesso visti insieme in spiaggia. Il loro appartamento è sotto sequestro così come l'arma del delitto. Si attende ora il nulla osta del magistrato per poter rimuovere le salme e trasferirle all’Istituto di medicina legale di Genova a disposizione dell’autorità giudiziaria.