L’inchiesta sulla morte di Antonio Olivieri, l'artigiano di 50 anni ucciso il mattino del 23 novembre scorso davanti alla cantina del palazzo dove abitava, a Sestri Levante, si arricchisce di un nuovo tassello inquietante. Due testimoni, secondo quanto raccontato da Il Secolo XIX, avrebbero rivelato infatti alcuni particolari precisi agli agenti della squadra mobile genovese a cui è affidata l'inchiesta, facendo scattare nuovi sospetti su Gesonita Barbosa, la donna arrestata insieme al nuovo compagno Paolo Ginocchio con l'accusa di avere ucciso il 50enne da cui si era separata.

In particolare nella vita della donna ci sarebbe l'ombra di un altro omicidio, quello di un vicino di casa della coppia. I testimoni infatti hanno riferito agli inquirenti che Olivieri aveva raccontato loro che la moglie un giorno lo aveva minacciato urlandogli "dammi i soldi altrimenti fai la fine di Bacigalupo, l'ho soffocato". Il riferimento è ad un anziano 80enne morto nel 2016 quando fu trovato privo di vita nel suo letto. Barbosa ogni tanto si recava da lui per accudirlo ma, stando sempre ai racconti dei testimoni, in alcune occasioni trai due c'erano state anche discussioni per motivi economici .

All'epoca la morte dell'anziano venne ritenuta naturale e sul caso non è mai stata aperta alcuna inchiesta, ora però le testimonianze potrebbero cambiare il quadro della situazione. Secondo indiscrezioni, la polizia nelle prossime settimane potrebbe sentire anche i familiari dell'anziano per provare a capire se vi siano elementi utili per una eventuale nuova contestazione all'arrestata.