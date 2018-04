Pensate di dover prendere un volo per un breve spostamento di non più di 45 minuti di viaggio e di essere già a bordo del velivolo dopo aver rimbarcato il bagaglio ma subito dopo di ritrovarvi di nuovo a terra in attesa di una partenza che viene rinviata di ora in ora e non arriva mai. È la disavventura di cui sono stati protagonisti un centinaio di passeggeri di un volo di linea che doveva partire dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo alla volta di Malta. A raccontare la storia a Repubblica è stata una delle vittime della sfortunata vicenda, spiegando che alla fine i passeggeri hanno dovuto attendere oltre 14 ore per poter finalmente decollare

Secondo il biglietto, il decollo era previsto per il primo pomeriggio di domenica ma, dopo continui rinvii, i passeggeri hanno dovuto attendere la mattina del giorno dopo per poter finalmente arrivare a destinazione. "Dopo averci tenuti a bordo dell'aereo per circa un'ora, ci hanno fatto scendere per un problema. Il personale di Air Malta ci ha fatto sapere che si trattava di una fuoriuscita di carburante per la mancata chiusura di una valvola" ha raccontato la turista, sottolineando: "Da quel momento hanno rimandato il volo di due ore in due ore. Certo, ci hanno dato dei voucher per prendere uno snack, ma un'attesa di 14 ore è ingiustificabile, soprattutto considerando che si tratta di un volo molto breve". La compagnia ha spiegato che il problema era grave ed è stato necessario inviare un aereo per portare i passeggeri a Malta ma che in quel momento erano tutti occupati. Qualcuno nel frattempo però ha deciso di rinunciare al volo facendosi rimborsare il biglietto.