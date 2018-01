E' morto nella tarda serata di ieri uno dei tre pazienti ricoverati nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, in Sardegna. L'uomo era stato posto sotto osservazione dai medici a causa delle gravi complicanze respiratorie legate all'influenza. Si tratta di un 60enne che è risultato positivo al sottotipo A/H1N1. Al momento del ricovero, ha fatto sapere l'azienda sanitaria territoriale, il paziente presentava delle patologie precedenti che hanno favorito l'insorgere di complicanze durante l'influenza.

Stando a quanto appreso il paziente non si era sottoposto a vaccino. L'Azienda unica sanitaria della Sardegna, l'Ats, ricorda che la vaccinazione "rimane il principale strumento di prevenzione dell'influenza" e che, "per chi non si fosse ancora vaccinato e presentasse una condizione di rischio, e' importante vaccinarsi, anche adesso". Complessivamente in Sardegna si contano, secondo i dati della Regione, 25 casi di pazienti ricoverati nelle rianimazioni per complicanze conseguenti l'influenza.

L'influenza ha già causato oltre 60 morti in italia.

L'epidemia influenzale ha appena superato in Italia il picco di contagi, anche se il numero dei casi continua ad essere elevato e quella attuale si annuncia come una nuova stagione da record, con un totale di casi stimato che dovrebbe raggiungere gli 8 milioni a fine epidemia. I virus stagionali, sostengono gli esperti, hanno quindi colpito più duramente quest’anno, tanto che ad oggi, secondo l’Istituto superiore di sanità (Iss), si segnalano oltre 60 decessi e 7 casi gravi tra donne incinte, mentre si prevede che l’attività influenzale continuerà probabilmente "ancora per diverse settimane". Negli ultimi sette giorni, evidenzia il bollettino Influnet dell’Iss, il numero dei contagi è stato 794.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di 4.728.000 italiani messi a letto dai virus.