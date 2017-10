Sarebbe morto per asfissia da annegamento un turista di 63 anni di origini torinesi. Piero Giargia, questa mattina, si trovava in Gallura (provincia di Olbia), tra Cala Moresca e il porto di Golfo Aranci, dove era in vacanza insieme alla moglie, quando è avvenuta la tragedia. L'uomo si era tuffato in mare per una battuta di pesca subacquea in apnea equipaggiato di maschera, boccaglio, pinne e palloncino di segnalamento. È stata proprio la coniuge, che lo aspettava in spiaggia, ad accorgersi che il palloncino restava sempre nella stessa posizione e ha subito chiamato i soccorsi.

La donna, spaventatissima, ha chiesto aiuto ad alcuni pescatori poi è intervenuta la capitaneria di porto di Golfo Aranci. L'uomo è stato portato a riva dove nel frattempo era giunta un'ambulanza del 118, ma dopo alcuni tentativi di rianimazione gli operatori non hanno potuto che constatare il decesso del sub. Sarà comunque l’eventuale autopsia a fare chiarezza sulle cause del decesso che probabilmente è avvenuto per annegamento provocato da una sincope, fenomeno che può accadere quando si trattiene il respiro in profondità a causa della pressione dell'acqua