Che opinione si sono fatti gli stranieri dell'Italia? Probabilmente la campagna del governo contro i migranti non ha restituito l'immagine di un paese accogliente e aperto, e un piccolo esempio è quello che è accaduto a Lipari, dove una donna olandese che ha prenotato una guest house ha rivolto al titolare – Luigi Torretta – una domanda decisamente bizzarra: "Sono di colore, è un problema?". Prima di prenotare la donna, di nazionalità olandese e in procinto di arrivare alle Eolie con i due figli tra qualche giorno, si è informata per prenotare una stanza mettendo le mani avanti sul colore della sua pelle. Una decisione dovuta evidentemente al clima che si respira in Italia dopo l'avanzata della Lega e delle destre. "Ho una piccola domanda – ha scritto la donna nel messaggio ricevuto dalla guest house ‘Mama mia' – parlando con i miei colleghi, uno di loro mi ha detto che devo preoccuparmi di possibili problemi legati al colore a causa dei recenti sentimenti di destra in Italia".

Insomma, capita che all'estero si abbia dell'Italia la percezione che una donna di colore possa incorrere in qualche problema. All'olandese Torretta ha comunque risposto che non ci sono ragioni per preoccuparsi: "È una vergogna – ha dichiarato il gestore della struttura ricettiva – che l'immagine dell'Italia debba essere sporcata dalle posizioni intolleranti di alcuni politici. Per una persona che ha il garbo di chiederlo, chissà quanti altri rinunciano al viaggio per paura di essere discriminati". Per l'imprenditore siciliano quindi oltre ad essere una questione "di principio" ce n'è anche una puramente economica da tenere in conto: "Altro che ‘prima gli italiani' – afferma l'albergatore – i fascisti, gli xenofobi, stanno danneggiando una delle grandi ricchezze dell'Italia, il turismo. Un turismo che passa da una grande tradizione millenaria di accoglienza e di rispetto nei confronti di chiunque arrivi qui".