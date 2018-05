Brutale scena di violenza nelle scorse ore in un quartiere residenziale di Schiedam, vicino a Rotterdam, in Olanda. Un uomo si è scagliato contro gli agenti di polizia intervenuti presso la sua abitazione e con un'ascia in pugno ha colpito violentemente e ucciso un cane poliziotto che era arrivato poco prima sulla scena insieme al suo collega e accompagnatore proprio per controllare la casa. Le forze dell'ordine erano giunte sul posto dopo diverse segnalazioni dei vicini che indicavano un uomo sul balcone che agitava la scure urlando "Allahu akbar". I poliziotti hanno circondato l'area e cercato di comunicare con l'individuo che però ha rifiutato di collaborare

La polizia quindi ha deciso di fare irruzione in casa ma a questo punto l'uomo ha reagito colpendo il cane poliziotto che è morto più tardi a causa delle grave ferite riportate. Con la stessa arma l'uomo ha anche minacciato gli altri agenti che tentavano di colpirlo con un taser. A questo punto gli agenti si sono sentiti in pericolo e hanno sparato ferendolo a morte. L'uomo infatti è stato raggiunto da diversi proiettile alle gambe ed è stato soccorso ma è deceduto in ospedale. Secondo quanto dichiarato dal sindaco di Schiedam, la vittima era un siriano che viveva con suo padre in città dall'anno scorso. Secondo quanto riferiscono i media olandesi, l'uomo avrebbe già mostrato in passato segni di squilibrio ma nulla lasciava presagire una simile escalation. Non sarebbe noto alle forze dell'ordine ma sono comunque in corso le verifiche investigative per stabilire eventuali connessioni con il terrorismo.