Un vero e proprio regalo di Natale sotto l'albero, a firma di uno dei più prestigiosi musei al mondo, le Gallerie degli Uffizi di Firenze. Che per questo Natale ha deciso di offrire a tutti gli appassionati una mostra virtuale dal titolo "Oggi è nato per voi un Salvatore", con i capolavori di Leonardo da Vinci, Gentile da Fabriano, Gherardo Delle Notti, Luca Giordano ed altri maestri.

Sul sito delle gallerie, sarà possibile realizzare un vero e proprio viaggio in alta definizione, attraverso otto capolavori della storia dell'arte, in tutto tre secoli di raffigurazione della Natività, a partire dall’Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano del 1423, passando per quella recentemente restaurata di Leonardo da Vinci e quelle di Hugo van Der Goes, Amico Aspertini, Albrecht Dürer, Gherardo delle Notti e Livio Mehus, fino ad arrivare alla versione tardo seicentesca di Luca Giordano (1683-85 circa).

“Oggi è nato per voi un Salvatore” è una raccolta di rappresentazioni pittoriche della Natività, scelte tra i capolavori custoditi dalle Gallerie degli Uffizi per essere protagoniste di una mostra virtuale donata al pubblico di tutto il mondo. L'iniziativa è stata lanciata dal complesso museale fiorentino per celebrare all’insegna della grande arte la ricorrenza del 25 dicembre. L’esposizione digitale, curata da Anna Bisceglia e dedicata al tema della nascita di Gesù Cristo è visitabile sul sito degli Uffizi dove sono state proposte le riproduzioni ad alta definizione di otto opere, corredate ciascuna di schede esplicative bilingue, in italiano e inglese, che ne analizzano le tecniche e ne mettono in rilievo la contestualizzazione.