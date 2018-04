Non sembra esserci pace per il mondo del ciclismo, ancora una volta coinvolto suo malgrado per una morte improvvisa che ne ha scosso di nuovo le fondamenta. Dopo la morte del 23enne Michael Goolaerts durante la Parigi-Roubaix, è stato trovato privo di vita il 25enne Jeroen Goeleven che qualche settimana fa aveva portato a casa il titolo di campione del Limburgo nella cronometro.

Una morte improvvisa e al momento inspiegabile: "Non c'è alcun segnale che possa far pensare a un suicidio, un altro giovane corridore molto motivato perde la vita per ragioni sconosciute", ha scritto il padre su Facebook secondo quanto riportato da "L'Equipe". Per la polizia locale, dai primi accertamenti la morte sarebbe dovuta a cause naturali, ma il condizionale in questi casi è d'obbligo ed è comunque stata aperta subito un'inchiesta.

Il dilettante Jeroen Goeleven, 25 anni, tesserato per la Snake Cycling Team, è stato trovato senza vita nel suo letto senza capirne al momento le cause: "La nostra famiglia è distrutta, ho trovato nostro figlio nella sua stanza senza vita, è incomprensibile, siamo in profondo lutto" ha scritto ancora il padre del giovane ciclista su Facebook.

Goeleven aveva militato per due stagioni nel Team Continental Colba Superano Ham, tra il 2014 e il 2015 e poi era tornato tra i dilettanti. Solamente pochi giorni fa aveva conquistato il titolo di Campione del Limburgo della cronometro.

Per un tristissimo gioco del destino era il 7 aprile, il giorno della tragica scomparsa del connazionale Michael Goolaerts alla Roubaix. Altra morte che aveva scosso il mondo del ciclismo internazionale. Goolaerts, ciclista belga di 23 anni, era deceduto a Lille, dove si trovava ricoverato dal primo pomeriggio per l’arresto cardiaco avuto durante la Parigi-Roubaix, una delle più importanti e prestigiose corse del ciclismo su strada.