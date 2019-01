L'Auchan, fondata nel 1961 a Roubaix, è oggi una delle più importanti catene attive nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Il primo supermercato italiano di questo Gruppo è stato aperto nel 1989 a Torino; da allora l'azienda si è espansa costantemente arrivando ad avere sedi su ben 18 regioni del nostro territorio. Attualmente la società è alla ricerca di nuovo personale da assumere, tra contratti a tempo indeterminato e possibilità di tirocini, ed i profili ricercati sono tra i più disparati.

Opportunità lavorative e recruiting

Vediamo insieme alcune delle posizioni aperte: Farmacista (Cagliari – Vimodrone – Piacenza – Vicenza – Brescia e Monza). I candidati, in possesso di una laurea in farmacia chimica e tecnologie farmaceutiche, iscritti all'albo ed abilitati a svolgere la professione, si occuperanno della vendita dei farmaci, della gestione cassa e dell'assistenza cliente. Richiesta la disponibilità a lavorare su turni; Addetti Macelleria e Gastronomia (Bussolengo – Rescaldina – Cuneo e Bergamo). Le risorse devono conoscere per bene i tagli di carne, saper utilizzare attrezzi quali bilance ed affettatrici, essere pronti a lavorare nei giorni festivi ed avere attitudine al lavoro di squadra; Allievi Capo Reparto (Torino – Bergamo – Brescia – Como – Cremona – Lecco – Lodi – Mantova – Milano – Monza – Pavia – Sondrio – Varese). Le selezioni sono rivolte a giovani da inserire in un percorso formativo della durata variabile dai 6 mese ad un anno che desiderano fare carriera nell'ambito della GDO. Non è richiesta un'esperienza lavorativa pregressa ma si deve essere neolaureati; Addetto Panetteria e Pasticceria (Mestre). I candidati, a quali è richiesta la conoscenza dei prodotti e della loro lavorazione, si occuperanno della vendita e del servizio al cliente.



A Rozzano (Milano) l'Auchan è alla ricerca di tirocinanti da inserire in azienda per 6 mesi con un rimborso mensile di 500 euro. Diverse le aree di interesse tra le quali: Junior Business Analyst. Si ricercano laureandi/neolaureati in statistica con buona conoscenza del linguaggio Python e della programmazione R che andranno ad analizzare le performance di vendita, le caratteristiche del cliente tipo e le tecniche di fidelizzazione; Direzione Comunicazione Corporate. La selezione è rivolta a laureandi/neolaureati in comunicazione digitale o marketing, con ottima conoscenza del pacchetto Office e dei social media. Affiancati da un tutor, dovranno occuparsi dei diversi progetti inerenti la comunicazione aziendale anche dal punto di vista grafico/video; Controllo Qualità. Il tirocinante, che deve aver conseguito una laurea in chimica, ingegneria o fisica, avrà modo di prendere parte all'iter di sviluppo dei prodotti non alimentari relativamente al progetto Marca Privata.

Gli interessati possono inoltrare la propria candidatura attraverso la pagina dedicata alle Carriere dell'azienda inserendo il curriculum nell'apposito form.