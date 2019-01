Nata nel 1993 a Venezia ed appartenente al Gruppo Pam, IN'S Mercato è oggi una delle maggiori catena attive nel settore della Grande Distribuzione Organizzata, presente con circa 360 punti vendita nelle regioni del Nord e del Centro Italia. La società, vista la crescita costante, è regolarmente alla ricerca di nuove risorse umane da assumere presso le sue diverse sedi; ai candidati, a seconda della posizione che andranno ad occupare, può essere richiesta la laurea o solo il diploma, così come un'eventuale esperienza pregressa nel settore di riferimento.

Le opportunità di impiego

Queste attualmente le figure ricercate: Ispettori di zona (Nord-Centro Italia). L'annuncio è rivolto a chi, laureato o diplomato, abbia già un'antecedente conoscenza del settore commerciale, avendo lavorato in passato per altre aziende di distribuzione alimentare o attive nella ristorazione. Le risorse selezionate dovranno essere disponibili a compiere trasferte sul territorio italiano ed avranno la responsabilità di supervisionare circa 10 punti vendita appartenenti alla propria area geografica di competenza, interfacciandosi costantemente con il personale del supermercato in questione; Responsabili punto vendita (Savona, Torino, Frosinone, Cesena, Mestre, Gorizia, Treviso, Venezia, Genova, Bologna, Cuneo, Torino, Roma, Modena, Trieste, Milano). I candidati ideali posseggono un diploma ed un'esperienza pregressa di almeno due anni del settore della grande distribuzione; una volta assunti avranno il compito di organizzare e gestire al meglio il personale del negozio, rapportarsi con i clienti e monitorare il rifornimento della merce; Addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita (Nord-Centro Italia). Le persone selezionate, indifferentemente diplomate o laureate, si occuperanno del ricevimento e della sistemazione dei prodotti, oltre che dell'attività di cassa. Requisito indispensabile la propensione al contatto con il pubblico.

Il recruiting

Chi fosse interessato a candidarsi per una di queste posizioni può caricare il proprio curriculum vitae nell'apposito form presente nella pagina Lavora con noi di IN's Mercato. Per rendere ancora più incisiva la propria candidatura è consigliabile affiancare al cv anche una lettera di presentazione; quest'ultima deve avere come focus centrale non solo la spiegazione del perchè ci si ritiene adatti a ricoprire una determinata posizione professionale ma soprattutto il motivo che ci spinge a voler lavorare proprio con l'azienda in questione.