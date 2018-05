Una donna ha fatto prostituire la nipotina di dieci anni e diffuso sue fotografie di nudo in cambio di una ricarica telefonica. La protagonista dell'incredibile vicenda non è stata resa nota per tutelare anche la bambina, ma si sa con certezza che i fatti sono avvenuti in Nuova Zelanda. Il tribunale distrettuale di Wellington ha dimostrato che la donna, che fa la prostituta, ha scambiato a lungo messaggi con un suo cliente e in uno di questi ha acconsentito a una sua incredibile richiesta: quella di poter vedere la nipotina di appena dieci anni nuda, di poterla toccare e possibilmente anche avere con lei un rapporto sessuale completo.

La prostituta non si è fatta molti scrupoli: ha fotografato la nipotina nella vasca da bagno e ha inviato l'immagine al suo cliente, chiedendo in cambio una ricarica telefonica. Le conversazioni sono però state intercettate dalla polizia postale, che ha immediatamente aperto un'inchiesta approfondita che ha postato la donna e il suo cliente a processo e poi a una condanna esemplare. Entrambi hanno tentato di difendersi sostenendo di non aver mai avuto interessi sessuali per la bimba, ma i dialoghi li hanno ugualmente incastrati.