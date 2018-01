Tragedia nel pomeriggio di ieri, 8 gennaio, a Galtellì, in provincia di Nuoro, dove il figlio tredicenne del sindaco Giovanni Santo Porcu è stato trovato morto in casa, intorno alle 16, dalla sorella maggiore. Francesco Porcu (avrebbe compiuto 14 anni il prossimo 24 gennaio) si sarebbe sparato alla testa con il fucile da caccia del padre, regolarmente denunciato. Papà Giovanni, militare dell’Aeronautica, e mamma Giuseppina, cassiera in un supermercato, erano fuori casa, la sorellina minore ancora alla scuola materna quando è avvenuto il dramma. Immediato l'intervento dei soccorritori che non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del ragazzo.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Siniscola e del comando provinciale di Nuoro per verificare l'esatta dinamica dell'incidente. I militari ora stanno sentendo i familiari della vittima con l’obiettivo di capire cosa sia accaduto e per scoprire le ragioni che avrebbero spinto il ragazzino, che frequentava la prima superiore, a togliersi la vita. Ad ogni modo, non viene tralasciata alcuna ipotesi, ma quella più accredita sembra essere proprio quella del gesto volontario. La drammatica notizia ha lasciato sotto choc la comunità di Galtelli, dove il secondogenito del sindaco era molto conosciuto da tutti i ragazzi della sua età.