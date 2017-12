Si sono svolti oggi, 27 dicembre, i funerali di Francesco e Matteo Pintor, i due fratelli di 24 e 16 anni morti il giorno di Natale in un incidente stradale accaduto sulla statale 129 mentre stavano per raggiungere amici e parenti a Pattada per il pranzo dai nonni. La chiesa del Sacro Cuore a Nuoro era stracolma di gente tanto che molte persone non sono potute entrare e hanno ascoltato l'omelia dall'esterno. Centinaia le persone arrivate da tutta la Sardegna per dire addio a Francesco e Matteo. Devastata la mamma dei due giovani, sorretta per tutta la cerimonia funebre dal marito e dal figlio Giovanni, il secondogenito di venti anni sopravvissuto all'incidente e dimesso ieri mattina dall'ospedale. Sono invece ancora gravi le condizioni del cugino delle due vittime, Alessandro: il ventitreenne era il ragazzo alla guida della Ford Fiesta che si è schiantata sul guard-rail al bivio di Orotelli.

Matteo era una promessa del basket cittadino: "Sarai sempre parte di noi" – Il più grande dei due ragazzi, Francesco, si era laureato in Economia a Pisa e attualmente stava conseguendo la specializzazione alla Luiss. Il fratello minore Matteo studiava al liceo scientifico Fermi ed era una promessa del basket cittadino. I suoi compagni di squadra hanno voluto avvolgere la sua bara con la maglietta numero 15, il numero col quale il sedicenne entrava in campo. “Sarai sempre una parte di noi”, “ci mancherà soprattutto la tua serietà e la tua simpatia. Nessuno però potrà mai cancellarti dai nostri cuori dove starai per sempre”, così compagni di scuola e amici lo hanno salutato dall’altare. “Prendi per mano tu, Padre, la famiglia Pintor, camminagli accanto in questo momento – ha detto invece il vescovo di Nuoro Mosè Marcia officiando la cerimonia funebre – A te consegniamo Matteo e Francesco e a te affidiamo i genitori Michele e Annarita, fai sentire loro la vicinanza di Padre”. Anche il sindaco Andrea Soddu e l'amministrazione comunale al completo hanno partecipato ai funerali dei due fratelli facendo sentire alla famiglia la vicinanza di tutta la città. La bandiera del Municipio è rimasta a mezz'asta in segno di lutto.