Il desiderio di veder finalmente coronato il loro sogno d'amore era troppo impellente così non hanno atteso oltre e appena pochi minuti dopo lo scoccare della mezzanotte che ha segnato l'ingresso del nuovo anno, sono convolate a nozze. È la storia di due 37enni austriache che, con l'entrare in vigore del diritto per i gay di convolare a nozze nel Paese, hanno deciso finalmente di sposarsi. Nicole Kopaunik e Daniela Paier infatti ora detengono un record imbattibile: sono la prima coppia omosessuale ad essersi sposata in Austria. Le due donne, fidanzate da quattro anni, attendevano questo momento da tempo dopo che una sentenza della Corte costituzionale di Vienna nel 2017 aveva sancito il diritto delle coppie omosessuali ad unirsi i matrimonio oltre che in unione civile come era previsto fino ad ora. I giudici infatti avevano dato tempo fino al 31 dicembre 2018 per l’abolizione del divieto così dal 2019 anche le persone dello stesso sesso possono sposarsi.

Un traguardo non semplice a cui si è arrivati dopo anni di lotte politiche e civili. Le forze politiche conservatrici che sono al governo del Paese, il Partito popolare e il Partito della libertà, infatti si erano fortemente opposte all'introduzione del matrimonio omosessuale ma infine hanno dovuto piegarsi di fronte alla sentenza della Corte costituzionale. Nicole e Daniela così hanno preparato tutto per festeggiare insieme il nuovo anno e la loro unione e allo scoccare della mezzanotte hanno proclamato il loro sì in una cerimonia nuziale a Velden, in Carinzia, nell'Austria meridionale.