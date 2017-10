Dramma nel pomeriggio di domenica nei boschi del Novarese dove un uomo che stava cercando castagne ha perso la vita dopo essere stato raggiunto in pieno da un colpo di fucile probabilmente sparato da un cacciatore per errore. La tragedia nelle campagne tra i comuni di Cavaglio d'Agogna e Ghemme, in provincia di Novara. La vittima, un uomo di 59 anni di Vicolungo, sempre nel Novarese, era andato a fare un giro nei boschi della zona per trascorre la domenica a raccogliere castagne con la moglie quando è stato raggiunto da un proiettile che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme è stata proprio a donna che si trovava nei pressi e ha udito lo sparo senza poter fare nulla a parte chiamare i soccorsi .

Quando sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per l'uomo ormai non c'era più nulla da fare e i medici hanno dovuto dichiararne la morte sul posto. In zona son accorsi poi i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini sul caso per cercare di ricostruire l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, è probabile che il cacciatore abbia sparato credendo di trovarsi di fronte a un cinghiale dopo aver udito il frusciare tra le foglie. I militari hanno fermato sul posto anche una decina di cacciatori che si aggiravano in zona, ma nessuno di loro ha ammesso di avere sparato. Per questo si ipotizza che l'uomi possa essersi allontanato subito dopo lo sparo ma non è escluso l’ipotesi che l’autore del gesto possa essersi allontanato senza essersi reso conto dell’incidente.