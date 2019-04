in foto: Immagine di archivio

A poche ore dalla tragedia che si è consumata nel Bolognese, dove un anziano ha ucciso la moglie malata e poi è impiccato in casa a Zola Predosa, un altro dramma familiare è andato in scena nella provincia di Novara. In questo caso, una persona ha perso la vita. Si tratta di una donna, l’ottantasettenne Clementina Spada, uccisa dall’uomo che aveva sposato circa mezzo secolo fa. Un uomo di ottantotto anni, Alberto Porrazzo, che ha prima ucciso la moglie a coltellate e poi, con lo stesso coltello, ha tentato il suicidio. La tragedia si è consumata venerdì sera dopo le 22 in una casa in via Asilo a Caltignana, paese di poco più di 2500 abitanti nella provincia di Novara. Sono state le urla dell’anziana donna ad attirare l’attenzione di un vicino di casa, che preoccupato ha chiamato i carabinieri. Ma purtroppo, quando il 118 è arrivato sul posto, per la signora Clementina era già troppo tardi.

L'uomo che ha ucciso la moglie se la caverà – Se la caverà invece il marito che, ferito al torace e al collo, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Novara. Le sue condizioni sarebbero gravi ma secondo i sanitari non sarebbe in pericolo di vita. A quanto si apprende, la situazione familiare della anziana coppia di Caltignana era nota a tanti in paese. Marito e moglie, un tempo affiatati, erano entrambi malati e l'anziano marito aveva più volte minacciato di farla finita. E quelli che sembravano solo i vaneggiamenti di un anziano venerdì sera si sono trasformati in drammatica realtà. Sul caso sono in corso le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Novara. Prima di compiere il drammatico gesto l'ottantottenne avrebbe anche scritto alcune lettere per i loro familiari: in quelle lettere avrebbe parlato dei loro problemi di salute di una vecchiaia che rendeva il tutto più difficile logorando anche il rapporto tra marito e moglie. Non appena sarà in condizione l’anziano sarà ascoltato dai carabinieri.