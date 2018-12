“Aveva sempre svolto con molto rispetto nei confronti dei colleghi il suo ruolo di opposizione; avevamo idee diverse, quello è certo, ma ci siamo scambiati più volte le nostre impressioni anche al bar, al di fuori dell’aspetto prettamente istituzionale”. Così l’attuale sindaco Stefano Zanzola di San Nazzaro Sesia ricorda Alberto Guareschi, scomparso tragicamente a 56 anni. Il corpo del candidato sindaco è stato trovato morto in un canale a Novara. A recuperarlo sono stati i vigili del fuoco. Successivamente polizia scientifica e medico legale sono riusciti a dare un nome al cadavere.

Alberto Guareschi era nato il 29 ottobre 1962, laureatosi in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Milano, svolgeva la professione d'avvocato. Nel 2011 si era candidato alla carica di sindaco di San Nazzaro Sesia, con una lista civica chiamata "Italia federale", ma riuscì ad entrare in consiglio solo come capogruppo d'opposizione. L'attuale sindaco del paese, Stefano Zanzola, lo ricorda con stima, nonostante idee politiche divergenti. Il corpo dell’uomo, che da 48 ore era risultato disperso, è stato ritrovato il giorno di Natale, martedì 25 dicembre, lungo il canale Quintino Sella a Novara.