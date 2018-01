L'ottimismo innescato dalla notizia che gli atleti nordcoreani potrebbero partecipare ai Giochi Olimpici invernali, sembra essere stato subito spazzato via dall’ennesima sfida a distanza tra Donald Trump e Kim Jong-Un. Stavolta a colpi di “pulsanti nucleari”. “Il leader nordcoreano ha appena dichiarato che il pulsante nucleare è sempre sulla sua scrivania . Qualcuno di questo regime esaurito e alla fame lo informi per favore che anch’io ho il pulsante nucleare, ma è molto più grande e più potente del suo. E il mio funziona”, ha twittato il presidente degli Stati Uniti. Il primo giorno del 2018 si era aperto con la nuova minaccia all’Occidente e all’America da parte del dittatore di Pyongyang: "La nostra forza nucleare è stata completata" e "il pulsante nucleare è sempre sulla mia scrivania" aveva ribadito Kim.

"Non accetteremo mai una Corea del Nord nuclearizzata", ha invece sottolineato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley. "C'è altro da fare per assicurare l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sulla Nord Corea", ha precisato, citando le news secondo cui il regime nordocoreano starebbe preparando un altro test missilistico. "Spero che questo non accada, ma se accadrà dovremo adottare altre misure", ha avvertito Haley.

Come accennato, sul fronte interno alla penisola coreana, Seul ha accolto con favore l'apertura dei ‘vicini’ nordcoreani alle Olimpiadi invernali. Pyongyang, da parte sua, accetta l'offerta del Sud e si dice pronta a discutere della partecipazione ai Giochi di Pyeongchang. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap, secondo cui la svolta, in base ai media ufficiali del Nord, è maturata su disposizione dello stesso Kim Jong-Un, che avrebbe “apprezzato” il sostegno alla sua apertura di pace disponendo il ripristino del canale diretto di comunicazione con Seul. “Sostenendo una decisione della leadership, avremo contatti stretti con il Sud in uno modo sincero e leale”, ha ribadito Ri Son-Gwon, a capo dell’agenzia nordcoreana che gestisce le comunicazioni con il Sud.