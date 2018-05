Quando si è ritrovata improvvisamente con un pony nel cortile dietro la sua abitazione, ha pensato subito ad un animale scappato. Restava però il mistero di come il cavallo avesse fatto a entrare visto nessuno aveva bussato alla sua porta e lei non aveva aperto a nessuno. Solo dopo aver chiamato i familiari spiegando l'accaduto, il mistero è stato risolto. A indicare l'indirizzo della signora come luogo dove portare l'animale era stata la nipotina di 13 anni che, mossa a compassione, ha risposto ad un annuncio online in cui si annunciata l'intenzione di cedere gratuitamente il pony, pena la sua soppressione. È accaduto nella cittadina di Stock-on-Trent, nella contea dello Staffordshire, nord-ovest dell'Inghilterra. La ragazzina ha inserito l'indirizzo di casa di sua nonna, senza però avvisarla, e così l'ex proprietario dell'animale lo ha consegnato in giardino.

La signora, non sapendo cosa fare con l'animale, alla fine ha contattato un'associazione che si occupa dei cavalli, il World Horse Welfare, che ha preso in carico il pony. Il quadrupede è stato così trasportato in un centro specializzato e attrezzato dove gli sono stati riscontrati numerosi problemi. "Non sappiamo da dove proviene questo pony ma chiaramente non è stato trattato bene prima di essere abbandonato" hanno spiegato dal centro , sottolineando che l'animale è stato ritrovato in cattive condizioni, sporco e pieno di acari. "Siamo contenti che adesso sia nel nostro centro e speriamo di trovargli presto una buona casa" hanno concluso i volontari