"Nonna , quando siamo in casa lui mi tocca", così una bimba di 4 anni ha rivelato gli insopportabili abusi sessuali a cui era sottoposta nell'abitazione di famiglia da quello che avrebbe dovuto essere la persona su cui poster fare affidamento: il nonno. L'uomo infatti doveva prendersi cura di lei mentre i genitori erano via per lavoro ma quando rimaneva da solo in casa approfittava della piccola toccandola nelle parti intime. Per questo l'uomo è stato condannato nelle scorse ore da un tribunale della Gold Coast del Queensland, in Australia, dove si sono svolti i fatti. "La stavano solo accarezzando e toccando per tranquillizzarla" si è difeso l'uomo la cui identità non può essere rivelata per ragioni legali.

La stessa versione che aveva usato nei primissimi momenti dopo la scoperta degli abusi quando la moglie di 43 anni lo aveva telefonato immediatamente per chiedergli spiegazioni sulle parole della piccola. Una giustificazione a cui inizialmente avevano creduto anche i familiari. L'assalto sessuale infatti è venuto alla luce quando la piccola si è aperta con la nonna ma la denuncia è arrivata solo un anno dopo quando la bambina finalmente ha voluto raccontare nei dettagli quello che era accaduto anche alla madre. Quest'ultima l'aveva interrogata subito ma la piccola non aveva voluto dire cosa fosse successo. Secondo la sentenza, l'uomo avrebbe abusato della piccola in almeno tre occasioni mentre si prendeva cura di lei in una stanza da bagno. È stato giudicato colpevole di due accuse di trattamento indecente di un bambino e due capi di stupro.