in foto: Nonna Irma arriva in Kenya (Facebook).

Nonna Irma, la coraggiosa 93enne partita qualche giorno fa da Vicenza alla volta del Kenya, è arrivata a destinazione. La donna aveva conquistato nei giorni scorsi le prime pagine di tutti i giornali, quando ha annunciato di voler recarsi in Africa per aiutare i bambini bisognosi perché "non si è mai troppo vecchi per dare una mano". "Io sono ancora incredula – ha scritto la nipote Elisa sulla sua pagina Facebook -. La nonna dopo esser passata a salutare Don Remigio ricoverato in ospedale, missionario da 50 anni in Kenya, è arrivata dai piccoli. Mi sono arrivate alcune foto, le condivido con voi, visto che in tantissimi mi chiedete sue notizie. Come vedete la nonna sta bene".

Il viaggio non ha affaticato per nulla nonna Irma, che si è spostata in jeep e con i pulmini locali. Dopo la visita a don Remigio, il missionario che da dieci anni aiuta dalla sua casa in provincia di Vicenza, ha voluto incontrare subito i bambini. Insieme a Francesca Fontana e Giannino Dal Santo, i volontari che l'hanno coinvolta in questa avventura, è poi andata a visitare l'orfanotrofio che la missione gestisce. "Ringrazio anche Francesca Fontana e Giannino Dal Santo, che nel 2008 hanno conosciuto, "adottato" e amato la mia nonnina e che ora sono con lei", ha concluso Elisa.