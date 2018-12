Nonostante la veneranda età di 99 anni, si ricordava ancora bene di quel suo ex fidanzato che le aveva promesso amore eterno e un futuro matrimonio prima di sparire nel nulla ma mai nemmeno lontanamente avrebbe pensato di poter ricevere ben 77 anni dopo la lettera piena d'amore scritta da quel giovane innamorato. È la storia di una arzilla pensionata britannica, Phyllis Ponting, che dopo aver salutato per l'ultima volta quell'uomo in partenza per la guerra, non lo ha mai più rivisto. Nell'ultimo messaggio che la donna aveva inviato al suo fidanzato Bill Walker aveva accettato la sua proposta di matrimonio ma non avendo ricevuto riposta pensava che l'uomo avesse cambiato idea, fino ad ora.

Con la missiva infatti la 99enne, poi sposata e diventata nonna, ha saputo finalmente la verità: il suo fidanzato e promesso sposo non aveva cambiato idea, anzi era felicissimo e lo aveva scritto nella lettera che però era andata perduta. La missiva del militare è stata recuperata dagli archeologi marini che cercavano l'argento sui fondali ma hanno invece scoperto centinaia di lettere personali di militari che ora sono parte di una nuova mostra che si tiene al Postal Museum di Londra.

Come scrive l’Independent, infatti, sul fondale marino è stata trovata una nave britannica del 1940 con all’interno 700 lettere dei soldati, tutte ben conservate. Tra di loro anche quella di Bill Walker, il ragazzo che si era proposto a Phyllis ma costretto a partire per l’India a causa della guerra. "Non penso che Bill possa essere sopravvissuto alla guerra, altrimenti sarebbe andato dritto al mio indirizzo in Roseland Avenue", ha detto la donna, spiegando come sarebbe stata diversa la sua vita se avesse ricevuto la lettera in quel momento e si fosse riunita con Walker.