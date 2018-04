Da tempo ormai le normali buste della spesa al supermercato sono a pagamento e con l'entrata in vigore della nuova normativa in materia anche i sacchetti biodegradabili per frutta e verdura lo sono diventati. Eppure c'è chi ancora pretende che la busta della spesa gli sia concessa gratis arrivando persino alle mani. Come riporta la Gazzetta di Reggio è quanto accaduto in un supermercato di Reggio Emilia dove un cliente è andato in escandescenza perché non voleva pagare i 15 centesimi della busta dove aveva messo le birre, arrivando infine a prendere a morsi due guardie giurate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile, che sono intervenuti sul posto e hanno denunciato l'uomo, i fatti si sono verificati in due momenti distinti.

In un primo momento l'uomo, identificato poi dai militari come un nigeriano 28enne domiciliato a Reggio Emilia, ha pagato regolarmente alcune bottiglie di birra ma non ha voluto sentire ragioni sul sacchetto chiesto successivamente. Per questo erano intervenuti due vigilantes che però sono stati subito aggrediti e minacciati dallo straniero che ha lanciato alcune bottiglie contro di loro per poi allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. Poco dopo però è ritornato nello stesso negozio per acquistare altre birre e quando le guardie giurate lo hanno riconosciuto e si sono avvicinate le ha presi letteralmente a morsi, azzannando uno di loro a un dito, rischiando anche di staccarglielo. Per i due vigilantes, ricorsi alle cure ospedaliere, prognosi di due e venti giorni. L'uomo portato in caserma dai carabinieri e denunciato.