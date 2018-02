Voleva apparire come le altre amichette di scuola e per questo si era rifiutata di mettere il velo in testa in classe durante le lezioni come invece raccomanda la sua famiglia di religione musulmana, ma tanto è bastato perché la ragazzina venisse lasciata a casa, interrompendo la frequenza alla scuola superiore. È quanto accaduta una 16ennne residente nel Padovano che frequenta l'Istituto di Istruzione Superiore Pietro Scalcerle. A raccontare ai quotidiani locali la sua storia è stato lo stesso dirigente scolastico Giancarlo Pretto che è intervenuto con le altre autorità, riuscendo a far tonare a scuola l'adolescente, questa volta senza velo.

"La ragazza all'improvviso non si è più presentata in classe. La legge prevede l'obbligo di frequenza fino ai 16 anni, se un ragazzo non si presenta noi abbiamo il dovere di capirne le ragioni, quindi siamo intervenuti per comprendere la situazione" ha raccontato Scalcerle, rivelando: "Così abbiamo scoperto che i genitori volevano che indossasse il velo per venire a scuola, secondo la loro cultura, ma la studentessa era contraria, voleva vestirsi come le compagne. In questo caso erano i genitori a non adeguarsi ai desideri della figlia rispetto agli altri studenti".

"Ho parlato con i genitori e ho cercato di spiegare loro che non potevano tenere la figlia a casa e poi ho avvisato i servizi sociali del Comune, che hanno avviato l’iter che si utilizza in casi simili". La scuola, grazie anche a una pedagogista e una psicologa che ogni settimana mette a disposizione di studenti e insegnanti, infine è intervenuta per sanare la situazione riuscendo a trovare un accordo tra ragazzina e genitori. "La ragazza è tornata sui banchi. Che la famiglia avesse smesso di imporre il velo o che la ragazza lo togliesse fuori casa non è importante quanto il suo rientro a scuola" ha concluso il dirigente scolastico