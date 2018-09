"Non sappiamo di chi è la colpa ma sappiamo solo che siamo entrati in ospedale con una bimba sana e ne siamo usciti con una bara " così due coniugi britannici denunciano un presunto caso si malasanità al Princess Royal Hospital di Telford dove si erano rivolti per mettere al mondo la loro figlia. I due erano arrivati nella struttura sanitaria perché temevano ci potessero essere dei problemi in quanto la donna non sentiva più movimento nel grembo. Secondo il suo racconto, il personale ha ignorato i suoi avvertimenti sulla mancanza di movimento del feto ma appena quattro giorni dopo, i medici le hanno detto che la piccola non aveva battito cardiaco.

Prima di andare in travaglio, la signora Devan Cadwallader, 25 anni, ha detto di aver riferito al personale ospedaliero che il movimento del bambino era rallentato, ma le era stato assicurato che tutto era normale. In seguito alla morte è stata avviata una indagine interna che però non è arrivata a d alcuna conclusione certa e lo stesso esame post-mortem non è riuscito a trovare la causa esatta della morte. La dona però è convinta che alla base di tutto ci sia la politica dell'ospedale di evitare fino all'ultimo i parti cesarei a favore di quelli naturali. Una politica sempre elogiata ma che ora è al centro delle polemiche dopo decine di segnalazioni da parte di donne incinte.