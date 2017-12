In alcuni casi i legami tra padroni e animali domestici vanno ben oltre il semplice e comune rapporto tra uomo e animale, sconfinando in qualcosa di molto più intenso ed emozionante. È questo sicuramente il caso di Adele, una 65enne di Grosseto ritrovata morta in casa nei giorni scorsi quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta scoprendo quello che era appena successo nell’appartamento. Come racconta il quotidiano Il Tirreno, la donna giaceva senza vita sul suo letto con accanto uno dei suoi amati cagnolini, anche lui morto , mentre un altro fedele amico a quattro zampe vegliava entrambi ai piedi del letto. Adele è stata colpita da un malore, uno dei due animali probabilmente non ha retto al dolore per la scomparsa della donna ed è deceduto al suo fianco mentre il secondo, Raia, è rimasto a vegliare tutti e due.

Una storia che racconta l'amore incondizionato dei due animali per la donna che a sua volta aveva dimostrato di metterli sopra ogni cosa, compresa la sua salute. Poche ore prime del suo ritrovamento, nel giorno di Natale, la 65enne infatti era stata soccorsa dai sanitari del 118 per un malore ma non aveva voluto farsi accompagnare in ospedale proprio per non lasciare soli i due cani. La donna aveva rifiutato di farsi portare al pronto soccorso per ulteriori controlli scegliendo di restare con i suoi due cani.

La macabra scoperta mercoledì mattina quando un assistente domiciliare che si occupava della 65enne e di sua sorella, che si trova ricoverata in ospedale, ha bussato alla porta senza avere risposta. Credeva fosse andata in ospedale a trovare la sorella e ha riprovato più tardi ma Adele non rispondeva nemmeno al telefono così è partita la segnalazione ai vigili del fuoco che hanno sfondato la porta ritrovandola esanime.