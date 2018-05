Amanda Simpson è l’unica sopravvissuta al massacro avvenuto ieri mattina, 16 maggio, nella sua casa di Ponder, in Texas. La 29enne americano ha perso tutto, tranne appunto la vita. Erano circa le 8.30 (ora locale) quando il suo ex marito, Justin Painter, 39 anni, ha fatto irruzione nell’abitazione e ha ucciso i loro tre figli e il suo attuale ragazzo, il ventinovenne Seth Richardson, prima di rivolgere l'arma contro se stesso e fare fuooco – dopo che la donna aveva rifiutato la sua richiesta di riprendere la loro relazione. La giovane ha trovato il coraggio di parlare della tragedia in un video su Facebook Live. Lo ha fatto dalla stanza di ospedale nella quale stava cercando di riprendersi, anche fisicamente, dalla strage. Ha infatti una ferita da arma da fuoco alla sua spalla procuratogli dall’ex.

“Lo avevo detto anche al giudice che era mentalmente instabile. Aveva tentato il suicidio l'anno scorso. Ma non mi hanno ascoltato. Così ora, non ho più i miei bambini ", ha detto Amanda nel video. La sera prima del bagno di sangue, la 29enne ha spiegato che Painter l'ha chiamata e ha chiesto di tornare insieme, ma lei ha rifiutato. Qualche ora dopo, Amanda si è vista ammazzare sotto i suoi occhi Odin, Caydence e Drake; Painter che Richardson sono stati trovati morti in una camera da letto della casa. Le autorità non hanno menzionato l'età dei tre bambini, ma Amanda ha scritto in un post su Instagram che il più grande, Odin, ha nove anni.

in foto: I tre figli di Amanda

La 29enne non è in pericolo di vita; le sue ferite fisiche guariranno, quelle dell’anima se le porterà sempre con sé. "L'ho rivissuto più e più volte e ogni volta che chiudo gli occhi lo rivedo, vedo i miei bambini … li vedo morti. Ogni volta che chiudo gli occhi, non voglio dire cosa vedo", spiega, visibilmente sconvolta, nel video. Amanda e Justin si sono sposati nel 2012 e hanno divorziato nel 2017. "Devo iniziare il servizio funebre e non so da dove cominciare", ha detto. Gli amici hanno aperto una pagina di beneficenza su GoFundMe per aiutare la donna. Finora sono stati raccolti più di 2mila dollari.