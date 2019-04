Una donna è morta e suo marito è rimasto ferito in seguito a un incidente avvenuto nella serata di ieri a Noto, in provincia di Siracusa, dove un treno ha travolto un'auto che stava attraversando i binari.

Il dramma si è consumato sulla linea Siracusa-Modica quando un'automobile è rimasta bloccata sui binari pochi istanti prima del transito del convoglio. Stando a una prima ricostruzione il marito della vittima, una signora anziana, sarebbe riuscito a scendere in tempo dalla vettura, una Fiat Multipla, incastrata in mezzo al passaggio a livello, per cercare di fermare la corsa del treno tentando di indicare al macchinista la presenza di un ostacolo lungo la via ferrata. L'uomo è rimasto ferito nel tentativo, inutile, e l'auto ha colpito il mezzo uccidendo la donna che era rimasta a bordo.

Il marito della vittima è indagato per omicidio colposo. Rfi informa: "Ripresa alle 6 la circolazione ferroviaria a Noto sospesa dalle 21 di ieri sera per un incidente a un passaggio a livello regolarmente chiuso. Nel corso dell'interruzione due regionali sono stati cancellati e quattro limitati nel percorso e sostituiti con autobus fra Siracusa e Modica".