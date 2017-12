Quando ha visto quel posto di blocco dei carabinieri, non ci ha pensato su due volte e ha tagliato dritto, consapevole che probabilmente sarebbe risultato positivo all’alcoltest. Ma una volta a casa, ha raccontato tutto al padre: l’uomo l’ha preso per le orecchie e lo ha portata in Caserma. In pigiama. Un episodio davvero simbolico quello accaduto lo scorso weekend a Carpi. A raccontarlo è La Gazzetta di Modena. Il giovane, neopatentato, stava rientrando dalla serata fuori; passando da via Roosvelt è incappato in uno dei posti di blocco messi in piedi dai Carabinieri nel weekend anche e soprattutto per cercare di scoraggiare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo, evidentemente impaurito dalla presenza della pattuglia, ha fermato la propria auto, ha fatto retromarcia e ha imboccato una strada diversa. Non aveva però fatto i conti col genitore a casa. Il giovane era già pronto ad andare a letto e a dimenticare la disavventura scampata, ma il padre ha deciso che non poteva passare sopra con leggerezza alla "fuga" del figlio ed ha agito in maniera risoluta – anche per evitare conseguenze che potrebbero essere state ben peggiori. Ha preso il ragazzo con lui e si presentato alla caserma dei carabinieri di via Sigonio dove ha costretto il figlio, ancora in pigiama, a fornire tutte le spiegazioni richieste dai militari dell’Arma.