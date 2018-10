Non sapeva di essere incinta finché non ha dato alla luce la sua bambina, Harper, sul pavimento della sua cucina. Milaois Murphy, 18 anni, ha pensato subito un attacco di appendicite quando è entrato in travaglio e le sue acque si sono rotte. La bimba è nata alla 26esima settimana mentre un'ambulanza era in viaggio verso la sua casa di Dublino nel bel mezzo della notte. "È nata sul pavimento della cucina. Quando è uscita, ha emesso un piccolo grido e poi ha smesso di respirare, così io ho dovuto rianimarla” ha raccontato la giovane madre all’Irish Mirror. "Aveva le stesse dimensioni della sua mano, è scivolata letteralmente nei miei pantaloni" ha detto Victoria, la nonna di Harper. "L'ambulanza e i vigili del fuoco sono stati semplicemente fantastici. Mi hanno spaventato un po’ quando hanno detto che dovevano la bambina in un sacchetto di plastica per tenerla al caldo. Allora non sapevo nemmeno cosa mi stava succedendo. Avevo così tanto adrenalina in giro per il mio corpo, non sentivo più dolore " ha raccontato Milaois. “La sera prima avuto mal di schiena e non riuscivo a dormire ma quello era il mio unico sintomo. Ho avuto febbre e vomito e ad un certo punto ho pensato di andare in ospedale. Abbiamo pensato che fosse la mia appendice. Ma poi mamma ha capito e mi ha detto di rilassarmi e in pochi istanti è nata” ricorda la 18enne.

Il consulente neonatologo Adrienne Foran ha detto che l'arrivo del bambino è stato un enorme shock per Milaois e il suo compagno James Mulligan. "Harper era più piccola di un sacchetto di zucchero. Aveva circa 20 minuti quando l’ho conosciuta, non aveva frequenza cardiaca ma rispondeva bene alla rianimazione iniziale. Abbiamo dovuto chiedere a Milaois il suo latte materno, che era la cosa migliore per lei. È una cosa terribile da chiedere a una ragazza che cinque o sei ore prima è andata a letto tranquillamente scoprire di essere in travaglio e di aspettare un bambino potenzialmente malato perché nato prematuro”.

"Ci sono persone che diranno che siamo molto giovani, ma a noi non interessa. Alla fine della giornata, Harper è ciò che ci rende orgogliosi” dice Milaois. “Ha dimostrato a tutti che si sbagliavano. Voglio solo continuare a coccolarla. È stata in ospedale per circa tre mesi, ha avuto due interventi chirurgici all'occhio col laser”. La 18enne prevede di tornare a scuola l'anno prossimo per completare il suo percorso di studi, ma per adesso vuole concentrarsi solo su sua figlia.