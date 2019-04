Un uomo con una "lunga, lunga storia" di compiacimento davanti ai cavalli è stato incarcerato per recidiva poche ore dopo essere stato rilasciato. Prima di uscire dal carcere il 18 febbraio scorso, Malcolm Downes, 61 anni, ha detto che aveva intenzione di vedere il suo medico per “soppressione la sua libido”, ma invece è andato in un campo a Bransholme, Hull, dove è stato avvistato da un contadino che ha pensato stesse urinando. Il procuratore Neil Coxon ha detto che "presto è diventato chiaro che si stava effettivamente masturbando". Ha aggiunto: "Le sue azioni sono andate avanti per tre o quattro minuti. Il suo pene è stato esposto per circa 10 minuti”. Durante un interrogatorio della polizia ha detto ai detective:" Ero seduto su una panchina. Mi sentivo sexy e così ho iniziato …”. Downes ha detto di sapere che quanto stava facendo era sbagliato, ma non di non averlo per attirare l'attenzione su di sé. È stato rilasciato su cauzione, ma nel giro di 24 ore è stato individuato da un agente di polizia fuori servizio nello stesso campo, mentre si stava masturbando. Ha ammesso di avere un problema pur ammettendo che “la cosa lo eccita”.

Già arrestato per reati simili in passato

Downes, che solo di recente si è ricongiunto con la famiglia e i suoi amici dopo essere stato allontanato per anni a causa della sua insana passione, ha alle spalle 12 reati simili. Ha avuto anche nove avvisi di pericolosità sociale che gli vietavano di entrare in qualsiasi campo, stalla o area dove fossero presenti animali equini nell’Humberside. Ora è stato condannato a otto mesi. Il suo avvocato Stephen Robinson ha dichiarato: "L'imputato è molto deluso per essere finito di nuovo in tribunale per lo stesso tipo di comportamento in cui è stato condannato in passato. Non può davvero spiegarlo. Ha detto che sentiva che stava iniziando a sconfiggere i suoi demoni. Crede che sia stato una specie di errore che non riesce a spiegare”.