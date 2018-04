Non riusciva a gestire quel bimbo di appena 5 anni in classe a scuola così la maestra supplente ha deciso di prendere delle contromisure davvero assurde: ha tappato la bocca del bimbo con del nastro adesivo e infine gli ha gettato via il pranzo facendolo rimanere digiuno per tutta la giornata. È quanto accaduto in una scuola elementare statunitense, la Highview Elementary School di Dearborn, nello Stato del Michigan, dove ora la donna è sotto inchiesta dopo la denuncia dei genitori del piccolo. Secondo l'accusa, la maestra avrebbe umiliato e deriso il piccolo Abdul Dannaoui davanti a tutti i compagni di classe durante l'ora di pranzo prima di cercare di corromperlo con un braccialetto per farlo tacere sull'incidente.

"Pensi di mandare tuo figlio in un posto o in una scuola dove credi sia al sicuro e invece lo trattano così" ha commentato la madre del piccolo, aggiungendo: "Sono emotivamente affranta. Delusa. Questa è la sua seconda casa. È così che trattano un bambino con asma". La famiglia ora ha intenzione di portare la vicenda in tribunale. "Non sono spaventata. Ho intenzione di combattere per il mio bambino" ha spiegato infatti la donna. In una dichiarazione il sovrintendente del distretto scolastico di Crestwood, Laurine VanValkenburg, ha confermato che l'incidente è effettivamente avvenuto e chela scuola ha allontanato l'insegnante che stava sostituendo la titolare della cattedra.