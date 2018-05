Doveva accudire la sua figlioletta di appena 3 mesi mentre era da solo nell'abitazione di famiglia ma, esasperato dal pianto della piccola, l'ha presa e l'ha lanciata con violenza sul divano causandole danni cerebrali che poi hanno portato alla morte della bimba. Per questo un giovane papà britannico, il 22enne Traherne Williams, è stato condannato da un tribunale scozzese per omicidio colposo della figlia. I fatti contestati al giovane genitore risalgono all'anno scorso quando l'uomo era da solo con la bimba nella loro casa di Broxburn, nel Lothian Occidentale. Come ricostruito durante il processo a suo carico davanti all'Alta corte di Glasgow, il 22enne non riusciva a calmare la bimba che piangeva disperatamente così, frustrato dalla sua incapacità di farla smetterla di piangere, ha preso la piccola e l'ha scaraventata contro il divano.

Un episodio che ha tenuto nascosto per alcune settimane anche alla madre della bimba e sua compagna ma che è venuto alla luce in tutta la sua drammaticità quando la piccola ha iniziato a stare male. Solo così si è scoperto che aveva danni cerebrali gravissimi che in pochi giorni hanno portato alla sua morte. La madre della bambina, la 20enne Shannon Main, ha spiegato di aver trovato sua figlia "meno reattiva del solito" mentre mangiava alcune settimane dopo essere stata lanciata. Solo allora ha chiamato i soccorsi medici che sono intervenuti e hanno trovato la bimba in gravi condizioni. Anche dopo la tragedia l'uomo inizialmente ha negato parlando di una caduta accidentale della piccola, ma poi ha messo le sue colpe spiegando però che non voleva farle del male.