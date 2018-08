Desiderava diventare madre ma purtroppo Christine Lyons, una donna di quarantasette anni, non poteva avere figli. E questo suo desiderio l’avrebbe spinta a fare una cosa terribile: uccidere un’altra madre per crescere i suoi bambini. Arriva dall’Australia la terribile vicenda dell’omicidio di Samantha Kelly, mamma trentanovenne di quattro bambini. Christine Lyons è stata giudicata colpevole dalla Corte Suprema dello stato Victoria e condannata a trenta anni di carcere. Secondo quanto emerso nel corso del processo, il suo piano diabolico era di uccidere la sua amica e vicina di casa senza farsi scoprire per poi ottenere la custodia dei suoi figli. Lyons avrebbe ucciso Kelly con l’aiuto dei due uomini che vivevano con lei, Ronald Lyons e Peter Arthur. I tre vivevano insieme nella stessa casa e uno dei due, da quanto emerso, era l'ex compagno di Christine.

La mandante dell'omicidio aveva dato nuovi nomi ai bambini rimasti senza mamma – Samantha sarebbe stata uccisa il 23 gennaio del 2016 a colpi di martello da Peter Arthur in un bungalow vicino casa. L'uomo avrebbe agito così dopo aver tentato di ucciderla con un cocktail di farmaci e di droghe che le avevano preparato la sera prima presentandolo come un drink. Samantha però, pur sentendosi male, era sopravvissuta. Inizialmente l’unico accusato di omicidio è stato Peter Arthur, il quale però ha collaborato con la giustizia affermando che il mandante era appunto la donna. L’altro uomo avrebbe solo aiutato la quarantasettenne a nascondere il corpo della vittima e le prove del delitto. Secondo i piani di Christine, dopo il funerale avrebbe chiesto di ottenere la custodia degli orfani che aveva anche iniziato a chiamare con nuovi nomi, quelli che lei aveva sempre desiderato per i suoi figli. Quando è stata uccisa, i figli della signora Kelly avevano 11 mesi, quattro, cinque e sei anni.