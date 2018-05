Angela è morta il 16 aprile del 2015. Aveva 60 anni e un adenocarcinoma infiltrante della colecisti. Lo avrebbe dovuto sapere da tempo, almeno da quando si era fatta operare per togliere dei calcoli. Ma dall’ospedale San Giovanni Bosco di Torino non le hanno comunicato la cosa più importante. L’esame istologico aveva mostrato un’evidenza scioccante: un tumore maligno che, secondo l’accusa, l’ha poi portata alla morte. Una “dimenticanza” grave per la quale ora andranno a processo il direttore generale del reparto di Chirurgia d’urgenza dell’ospedale torinese Renzo Leli e il medico Paolo Voghera che in ipotesi d’accusa avrebbe firmato le dimissioni della paziente. Il rinvio a giudizio arriva dopo una battaglia giudiziaria portata avanti dai figli della paziente. Quando la mamma si ammalò e morì per le metastasi al fegato derivate dal cancro alla colecisti si ricordarono dell’esito di quelle analisi mai comunicate, fecero accesso ai documenti clinici dell’ospedale e scoprirono che nella cartella della vittima c’era l’esito dell’istologico. Con la relativa diagnosi.

Le accuse dei familiari della donna

Secondo i figli – e secondo il loro consulente Baudolino Mussa – Angela avrebbe avuto molto più possibilità di sopravvivere se informata in tempo. Gli avvocati degli imputati – Gino Obert per Voghera e Gian Maria Nicastro per Leli – sottolineano invece come non sia scontato che il tumore che ha causato la morte fosse lo stesso diagnosticato e non comunicato. “Inoltre – spiega l’avvocato Obert – non è stato Voghera a dimettere la paziente nonostante sia apposta una sua firma sul verbale”. Non è tutto. I legali dei due medici hanno presentato una memoria che ha preso in considerazione i modelli organizzativi di una ventina di ospedali italiani. "Non c’è nessun ospedale che ti avvisa dell’esito di un istologico – ha spiegato l’avvocato Nicastro – e sul punto non ci sono linee guida del ministero della Salute. Al San Giovanni Bosco esiste un doppio controllo, oltre a quello del paziente anche quello dei medici. In questo caso è successo che l’istologico non è stato inserito dentro la cartella, per questo il primario non l’ha visto".