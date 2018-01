Dopo essersi lamentata di essere a corto di soldi con sua madre al telefono, fino ad arrivare alle lacrime, una studentessa di 23 anni si è i si risvegliata da un pisolino sul treno con 100 sterline sulla ginocchia. Ella Johannessen ha spiegato alla genitrice di essere “stressata” mentre era in treno da Peterborough a Leeds. In particolare, un episodio l’ha sconvolta al punto da farla mettere a piangere: le 35 sterline che pensava le fossero state inviate tramite bonifico bancario sembravano svanite. Poi si è addormenta. Al risveglio, la bellissima sorpresa: sotto un tovagliolo di carta, ha trovato cinque banconote da 20 sterline (un totale di circa 114 euro).

La signorina Johannessen ha raccontato l’episodio su Facebook nel tentativo di rintracciare il Buon Samaritano. “Ho raccontato a mia madre di esser rimasta senza soldi e di essere preoccupata per le mie finanze. Ero molto arrabbiata", ha scritto sul proprio profilo. Ella si è detta "incredibilmente grata" con lo sconosciuto che le ha fatto quel regalo, senza pretendere neanche un "grazie". La 23enne, laureata alla Leeds Beckett University, nel suo ultimo anno di studi si è indebitata, anche dopo aver rinunciato al lavoro part-time per concentrarsi sui corsi. Ma è stata soprattutto la perdita del padre e dei nonni a gettarla in una situazione di scoforto. "Negli ultimi 18 mesi ho perso mio padre ed entrambi i suoi genitori. Questa persona mi ha dimostrato che esiste la gentilezza e la brava gente nel mondo", scrive Ella, "Vorrei dire allo sconosciuto che mi ha sollevato il morale e mi ha aiutato molto".