Aveva sempre lottato contro la sua famiglia che non gradiva la sposa che lui aver scelto per amore ma non si aspettava che i parenti arrivassero a trasformare quello che avrebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della sua vita nel peggior incubo della sua esistenza. Per punirlo della sua scelta di nozze, infatti, il padre e quattro dei suoi fratelli lo hanno aggredito poche ore prima che chiedesse la mano dell'amata, picchiandolo e infine arrivando a cavargli gli occhi con un cucchiaio. È la drammatica storia di un 22enne pachistano, Abdul Baqi, legato, picchiato e reso cieco in un brutale attacco da parte dei familiari più stretti nella provincia pakistana del Belucistan.

Il giovane, originario del villaggio di Nasirabad, da tempo aveva una relazione con la giovane sua coetanea, non gradita affatto dalla famiglia. La sua scelta era stata già oggetto di litigi intensi ma quando sabato scorso il 22enne ha espresso al padre il desiderio di volerla sposare e ha comunicato di essere in procinto di andare a casa della ragazza per chiedere la sua mano, è scattata la reazione dei familiari. Suo padre, il 70enne Dost Muhammmad, e quattro fratelli lo hanno immobilizzato in una stanza e gli hanno strappato gli occhi dalle orbite

"Ho detto che volevo sposare la ragazza con la quale avevo una relazione. Mio padre sembrava d'accordo ma tre ore dopo sono stato portato in una stanza da lui e da quattro dei miei fratelli, mi hanno legato a un letto e hanno iniziato a tirarmi fuori gli occhi", ha raccontato il giovane che ora è ricoverato in ospedale. "Continuavo a gridare loro cosa stavano facendo, ma non hanno ascoltato le mie suppliche, dicevano che sarei stato un esempio per gli altri ragazzi del villaggio". Il giovane è stato portato di corsa in un ospedale da altri suoi fratelli, i medici però hanno confermato che Baqi non sarà più in grado di vedere. Il padre e due fratelli sono stati arrestati, gli altri due sono in fuga.