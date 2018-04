Scene di ordinaria follia a Liverpool dove un cane è stato ucciso dopo essere stato gettato da un balcone e poi colpito ripetutamente con dei bastoni quando è atterrato al suolo. Lo scioccante “incidente” è avvenuto ieri nella città inglese, dopo che un gruppo "turbolento" di circa 40 persone si è riunito per strada a bere e ha iniziato a lanciare bottiglie sulle macchine parcheggiate. Cristian Dutu, che vive nell'appartamento appena sopra la strada, era con il suo cane, Hindo, su un balcone quando sua madre è scesa per chiedere ai ragazzi di non gettare bottiglie. "La gente per strada ha iniziato a scavalcare la recinzione per salire sul nostro balcone. Erano armati di bottiglie e coltelli. C'erano almeno 10 persone sulla terrazza e io e mia mamma siamo stati feriti con delle bottiglie rotte”, racconta Cristian, 27 anni, ai media britannici. Ad un certo punto, la folla ha afferrato il loro cane Hindo. "L'abbiamo avuto da quando era un cucciolo, stava cercando di proteggere mia madre: lo hanno afferrato per le gambe e lo hanno buttato dalla terrazza sulla strada” dice il ragazzo.

Hindo, un American Bulldog, sarebbe sopravvissuto alla caduta, ma Christian afferma che la gente in strada si è accanito su di lui con dei bastoni. "Sono corso giù in strada e ho cercato di riprendere il mio cane. L'ho portato via, ma quando siamo arrivati dai veterinari era troppo tardi e lui è morto, è stato terribile” ricorda affronta il 27enne. Cristian e sua madre sono stati portati in ospedale dove sono stati curati per le ferite e i graffi riportati. "Hindo aveva sette anni ed era molto conosciuto nel vicinato", ha detto Cristian. "Era un cane così dolce, non riusciva ad addormentarsi senza avere la sua coperta addosso. Non posso credere che sia successo tutto questo”. Una portavoce della polizia di Merseyside ha assicurato che sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta. “Siamo ancora nelle primissime fasi. Ma chiunque abbia informazioni è invitato a contattarci”.