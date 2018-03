Centosettantadue lingotti per un totale di 3400 chili. È il carico che un aereo russo ha perso giovedì mattina mentre volava nel cielo della Siberia. Quei lingotti d’oro sono letteralmente precipitati al suolo mentre l’aereo decollava dall’aeroporto di Yakuts, nella Siberia nord-orientale. La notizia – le foto di quanto accaduto sono apparse sui social – è stata confermata dal ministero dell’Interno, citato dall’agenzia Tass. Secondo quanto emerso, il portellone dell'aereo – si tratta di un Antonov An-12 della Nimbus Airlines – si è aperto e una parte del carico complessivo di 9 tonnellate, che evidentemente non era stato fissato bene. è fuoriuscito. L'aereo pieno d’oro era diretto a Krasnoyasrsk con il carico di una compagnia mineraria locale. Complessivamente trasportava 9300 chili di oro, platino e pietre preziose (in particolare diamanti) per un valore di 22 miliardi di rubli (circa 340 milioni di euro).

Arrestati gli ingegneri che avevano preparato l'aereo per il decollo – Quando si sono accorti di quanto accaduto i piloti hanno compiuto un atterraggio d'emergenza a Magan, a circa dodici km da Yakutsk, e nel frattempo gli addetti dell'aeroporto hanno recuperato più di 150 lingotti sparsi per la pista. Secondo quanto riportato dal Siberian Times, la polizia ha chiuso l'aeroporto e sigillato la pista per poter recuperare tutto il carico perduto. Probabilmente però alcuni lingotti sono caduti anche nella tundra gelata. Il quotidiano russo ha scritto anche che gli ingegneri tecnici dell'aeroporto di Yakutsk che avevano preparato l'aereo per il decollo sono stati arrestati mentre i cinque membri dell'equipaggio stanno tutti bene.