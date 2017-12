Geeta Devi, una donna di trenta anni madre della bimba di cinque che in India è stata torturata, stuprata e infine assassinata da uno sconosciuto, ha parlato degli attimi in cui si è resa conto che sua figlia era scomparsa e del momento in cui ha visto il corpo senza vita della bambina. Secondo il racconto fornito dal Daily Mail, la giovane madre – che oltre alla bambina uccisa ha altri due figli di 3 e 8 anni – si è svegliata alle 6 del mattino e si è accorta che sua figlia non era nel suo letto. Subito lei e altri familiari hanno iniziato a cercarla bussando alle porte dei vicini, ma purtroppo quando è stata trovata la piccola era già morta. Torturata e uccisa da qualcuno che avrebbe abusato di lei anche con un bastone. Una scena orrenda che Geeta non potrà mai dimenticare: sua figlia è stata trovata nuda e in una pozza di sangue sul ciglio di una strada. “Sono ancora sotto shock, non riesco nemmeno a pensare a quel momento in cui ho visto mia figlia in quelle condizioni”, ha detto la donna.

"Hanno ucciso mia figlia, voglio che vengano uccisi" – La brutale violenza è avvenuta a Hisar, nello stato di Haryana, nel fine settimana. La famiglia della piccola violentata e uccisa vive in una baraccopoli ma al momento del rapimento il papà non c’era. “Era una bambina adorabile che non chiedeva mai nulla, amava giocare con i suoi fratelli – ha detto ancora la mamma –, era felice per qualsiasi cosa potessi darle”. La donna, che non ha neppure una foto della sua bambina, ora sta combattendo col senso di colpa di non essersi svegliata durante la notte mentre sua figlia veniva rapita. Ha detto di non avere idea di chi possa aver torturato in quel modo la bambina: “Come qualcuno potrebbe fare una cosa del genere a una ragazzina così piccola?”, ha chiesto la trentenne assicurando di non aver avuto alcun problema con nessuno. "Non ho mai visto una scena più orrenda di quella, mai riuscirò a toglierla dalla mia mente. Hanno ucciso mia figlia, voglio che vengano uccisi”, così ancora la donna, che ha avuto un malore nel momento in cui ha trovato il corpo senza vita della bambina sdraiata in una pozza di sangue. Per il momento, la polizia indiana non ha compiuto alcun arresto legato al brutale delitto.